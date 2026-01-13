Стало известно, на кого попали украинцы в 4 раунде Кубка Англии
Трое легионеров продолжают борьбу за трофей
около 12 часов назад
Фото - FA
12 января на стадионе «Энфилд» состоялась жеребьевка 4 раунда Кубка Англии в присутствии известных в прошлом игроков — Стива Макманамана и Джолеона Лескотта.
За выход в следующий раунд будут бороться трое украинцев — Егор Ярмолюк (Брентфорд), Максим Таловеров (Сток Сити), Тимур Тутеров (Сандерленд).
Клубы, которые выйдут в 1/8 финала, получат 127 тысяч фунтов стерлингов из призового фонда на сезон 2025/26.
Матчи 4 раунда Кубка Англии пройдут 13-16 февраля.