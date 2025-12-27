Павел Василенко

Манчестер Сити одержал восьмую победу подряд во всех соревнованиях и шестую в Английской Премьер-лиге, обыграв Ноттингем Форест со счетом 2:1 в матче 18-го тура АПЛ.

Команды провели скучный первый тайм, в котором не было ни одного удара в створ ворот. Однако после перерыва обе команды стремились к победе. Тиджани Рейндерс (48-я минута) открыл счет, но вскоре Омари Гатчинсон сравнял его. Райан Шерки принес «горожанам» три очка на 83-й минуте.

Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко, который в 2016-2022 годах выступал за Манчестер Сити, провел весь матч на скамейке запасных.

Таким образом, Манчестер Сити вытеснил Арсенал с вершины турнирной таблицы, по крайней мере на несколько часов. В настоящее время команда Хосепа Гвардиолы имеет на одно очко больше, чем «канониры», которые вскоре примут Брайтон на «Эмирейтс».

АПЛ, 18-й тур

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Гатчинсон, 54 – Рейндерс, 48, Шерки, 83.