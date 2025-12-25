Барселона снова обратила внимание на центрального защитника Ноттингема Форест Мурильо.

Как сообщает Diario Sport, руководство каталонского клуба рассматривает вариант с подписанием 23-летнего бразильского футболиста, однако основной фокус делается на летнее трансферное окно. Переход зимой в Барселоне считают маловероятным. Отмечается, что представители сине-гранатовых уже успели провести первые неофициальные контакты со стороной игрока.

При этом потенциальная сделка может стоить недешево, поскольку Мурильо находится в сфере интересов сразу нескольких топ-клубов английской Премьер-лиги, что существенно повышает его трансферную стоимость.

