Манчестер Сити официально подтвердил, что Гвардиола покинет клуб
Специалист проработал в Англии 10 лет
около 1 часа назад
Пеп Гвардиола покинет пост главного тренера Манчестер Сити этим летом, сообщает официальный сайт клуба.
Каталонец за 10 лет своего руководства завоевал 20 трофеев, что делает его самым успешным менеджером в истории Сити.
Гвардиола после завершения тренерской каденции продолжит сотрудничество с City Football Group, заняв должность глобального посла. Эта роль предусматривает предоставление технических консультаций клубам группы, работу над конкретными проектами и сотрудничество.
Манчестер Сити согласовал назначение преемника Гвардиолы.