Пеп Гвардиола покинет пост главного тренера Манчестер Сити этим летом, сообщает официальный сайт клуба.

Каталонец за 10 лет своего руководства завоевал 20 трофеев, что делает его самым успешным менеджером в истории Сити.

Гвардиола после завершения тренерской каденции продолжит сотрудничество с City Football Group, заняв должность глобального посла. Эта роль предусматривает предоставление технических консультаций клубам группы, работу над конкретными проектами и сотрудничество.

Манчестер Сити согласовал назначение преемника Гвардиолы.