Манчестер Сити намерен предложить новый контракт испанскому полузащитнику Родри, срок которого продлится до июня 2029 года.

Текущий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года, но руководство клуба хочет продлить сотрудничество еще на два года.

Если стороны договорятся, Родри станет вторым по уровню зарплаты в команде после нападающего Эрлинга Холанда.

Испанский хавбек выступает за Манчестер Сити с 2019 года, перейдя из мадридского Атлетико, и остается одним из ключевых игроков клуба.

Ранее сообщалось, что Родри может стать игроком топового испанского клуба.