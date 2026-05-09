Сергей Разумовский

В36-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал убедительную домашнюю победу над Брентфордом, оформив комфортный результат уже после перерыва. Команда Хосепа Гвардиолы долго не могла реализовать свое игровое преимущество, однако во втором тайме все же нашла способ прорвать оборону соперника и довела матч до разгромного счета 3:0.

В составе Брентфорда с первых минут на поле появился украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который провел 78 минут и был одним из тех футболистов гостей, кому пришлось выполнять большой объем работы без мяча, так как Манчестер Сити большую часть встречи контролировал игру и заставлял соперника много обороняться.

С самого начала поединка хозяева действовали первым номером, активно владели мячом, разыгрывали позиционные атаки и старались находить свободные зоны у штрафной площадки Брентфорда. Гости, в свою очередь, старались компактно защищаться, перекрывать центральные направления и не позволять сопернику легко доводить атаки до опасных ударов. Именно поэтому в течение первого часа игры Манчестер Сити, несмотря на заметное территориальное и игровое преимущество, не мог открыть счет.

Ключевым моментом стал эпизод на 60-й минуте, когда Жереми Доку смог забить первый гол и вывести команду Гвардиолы вперед. После этого Брентфорду пришлось действовать смелее и больше думать об атаке, что открыло для Манчестер Сити дополнительное пространство впереди.

Хозяева быстро воспользовались изменением характера игры: на 75-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество своей команды, а затем норвежский форвард еще и отметился результативной передачей на Омара Мармуша, который окончательно закрепил победу Манчестер Сити и снял любые вопросы по итогу матча. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Манчестер Сити, а голами в составе победителей отличились Доку, Холанд и Мармуш.

Для Егора Ярмолюка этот матч получился непростым, но украинец за отведенное ему время продемонстрировал довольно содержательную статистику, особенно в борьбе и оборонительных действиях. Полузащитник Брентфорда сделал 27 касаний мяча, выполнил 14 точных передач из 16, что составило 88% точности, семь раз продвигал мяч в финальную треть поля, один раз коснулся мяча в штрафной площадке соперника.

Украинец совершил одну успешную попытку дриблинга из двух, выиграл пять из шести наземных единоборств, выполнил три успешных отбора из четырех, а также записал на свой актив одно перехват, одно вынесение и один заблокированный удар. Оценка: 6.2.

Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 74 очка и продолжил борьбу за чемпионский титул, сократив отставание от Арсенала, который имеет 76 баллов. Обоим претендентам на первое место осталось провести по три матча, поэтому интрига в верхней части турнирной таблицы сохраняется.

Брентфорд после поражения остался с 51 очком и потерял позиции в борьбе за еврокубковую зону, пропустив вперед Брайтон, который имеет 53 балла.

АПЛ, 36-й тур

Манчестер Сити – Брентфорд 3:0

Голы: Доку, 60, Холанд, 75, Мармуш, 90+2

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунеш,Геї, Аке, О'Рейлі, Рейнджерс (Фоден, 60), Сілва, Семеніо, Шеркі (Мармуш, 60), Доку, Голанд.

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, Айер, Коллінз, Льюїс-Поттер, Ярмолюк (Гендерсон, 79), Єнсен, Гікі (Янельт, 62), Дамсгор (Уаттара, 69), Шаде, Тьяго

Предупреждения: Сілва (36), О'Рейлі (74) – Айер (80)