Фулхэм и Манчестер Сити устроили огненное начало 14-го тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счетом 4:5.

Первая половина игры прошла при преимуществе команды Хосепа Гвардиолы, которая до перерыва забила 3 безответных гола.

Фулхэм перед свистком ответил голом в раздевалку Смита-Роу, который стал поворотным моментом во всем матче.

В начале второй 45-минутки Ман Сити вернул себе преимущество в 3 мяча, что сыграло с гостями злую шутку. При счете 1:4 команда Марку Силвы до финального свистка могла претендовать на очки.

АПЛ. 14 тур

Фулхэм - Манчестер Сити 4:5

Голы: Смит-Роу, 45+2, Ивоби, 57, Чуквуезе, 72, 78 - Холанд, 17, Рейндерс, 37, Фоден, 44, 48, Берге, 54 (автогол)