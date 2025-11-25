Английская Премьер-лига в соцсети X прокомментировала спорный момент, который произошел в первом тайме матча между Манчестер Юнайтед и Эвертоном в 12 туре чемпионата Англии. Лига сообщила, что решение арбитра удалить Идриссу Гуйе было признано правильным после просмотра видеоповтора.

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась победой Эвертона со счётом 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил Дьюсбери-Холл. Главным арбитром матча был Тони Гаррингтон.

Инцидент произошел на 13-й минуте, когда между Гуйе и его одноклубником Майклом Кином возникла стычка. После короткой паузы рефери показал защитнику красную карточку. Позже VAR подтвердил наказание, поскольку действия футболиста были классифицированы как удар в лицо партнёра по команде.

В Премьер-лиге отметили, что трактовка эпизода соответствует правилам, а вмешательство системы видеоповтора подтвердило первоначальное решение арбитра.