Денис Седашов

Сборная Украины по боксу завершила на третьем месте в общем медальном зачете молодежного чемпионата Европы U-23, который проходил в хорватском Порече.

По итогам континентального первенства украинские боксеры завоевали 10 наград: две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. Выше в итоговой таблице оказались только национальные команды Польши и Турции.

Золотые медали сборной Украины принесли Анастасия Таран в весовой категории до 70 кг и Артур Кузьменко в весе до 65 кг.

Серебряными призерами турнира стали Таисия Покусай (до 51 кг), Ольга Пилипчук (до 75 кг), Полина Черненко (свыше 80 кг) и Богдан Челдык (до 55 кг).

Бронзовые награды завоевали София Турбинина (до 48 кг), Максим Шляховой (до 50 кг), Ангелина Некрасова (до 60 кг) и Елизавета Безверхняя (до 80 кг).

Таран завоевала золото чемпионата Европы U-23 по боксу.