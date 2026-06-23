Манчестер Сити заплатит солидные деньги за Мареску, который оказался ненужным Челси
Чемпион мира возглавит «горожан» после Гвардиолы
около 2 часов назадПодписаться в
Итальянский специалист Энцо Мареска в ближайшее время должен официально возглавить Манчестер Сити. Об этом сообщил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 46-летний тренер подпишет с манчестерским клубом контракт, рассчитанный на три года. Ожидается, что Мареска должен прибыть в Манчестер для завершения всех формальностей и подписания соглашения.
Манчестер Сити уже согласовал условия перехода специалиста с Челси. Английский клуб заплатит лондонцам компенсацию за досрочное расторжение контракта Марески. Сумма выплаты составит около 20 миллионов евро.
Для Энцо Марески это будет возвращение в Манчестер Сити, где он уже работал в тренерском штабе. В период с 2022 по 2023 год итальянец был ассистентом Пепа Гвардиолы и хорошо знаком с внутренней структурой клуба, его требованиями, стилем игры и принципами работы.
После этого Мареска начал самостоятельный этап тренерской карьеры. Впоследствии он возглавил Челси, где проработал полтора года. Лондонский клуб итальянец покинул в январе.
Под руководством Марески Челси завоевал два международных трофея. Команда выиграла Лигу конференций, а также стала победителем Клубного чемпионата мира 2025 года.