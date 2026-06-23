Франция с дублем Мбаппе разгромила Ирак и вышла в плей-офф ЧМ-2026
Французы одержали уверенную победу
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Сборная Франции разгромила Ирак со счётом 3:0 во втором туре группы I на чемпионате мира. Матч был омрачён двухчасовым перерывом из-за погодных условий.
Дубль оформил нападающий французов Килиан Мбаппе, а ещё один мяч забил Усман Дембеле.
Сборная Франции с шестью очками уверенно вышла в плей-офф турнира. Ирак потерпел второе поражение, так как в первом туре уступил Норвегии (1:4).
В третьем туре чемпионата мира, 26 июня, Франция встретится с Норвегией, а Ирак сыграет с Сенегалом. Начало обеих игр запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Чемпионат мира-2026, 2-й тур
Группа I
Франция – Ирак – 3:0
Голы: Мбаппе, 14, 54; Дембеле, 66.