Сергей Разумовский

Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Аргентины одержала победу над Австрией и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

Первый тайм этого матча получился по-настоящему историческим для мирового футбола. Уже в начале встречи Лионель Месси получил отличную возможность вывести аргентинцев вперед, когда арбитр назначил пенальти в ворота австрийской команды. Однако легендарный нападающий не смог реализовать 11-метровый: мяч после его удара пролетел мимо правой стойки.

Тем не менее, эта неудача не сломила Месси. Ближе к завершению первой половины игры он все же открыл счет в матче и переписал историю чемпионатов мира. Этот гол стал для Лионеля 17-м на мундиалях, благодаря чему он обошел Мирослава Клозе и стал единоличным лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

После перерыва обе команды действовали значительно осторожнее. Аргентина пыталась контролировать ход встречи, тогда как Австрия искала свои шансы в атаке, но большого количества опасных моментов у ворот соперников не возникало.

В конце игры матч стал более открытым, и Месси вновь напомнил о своем классе. В борьбе с несколькими защитниками он в подкате переправил мяч в ворота, оформив дубль. Теперь на счету аргентинца уже пять голов на ЧМ-2026 и 18 мячей в целом за всю историю его выступлений на чемпионатах мира.

Благодаря этой победе Аргентина набрала шесть очков в группе J и досрочно вышла в плей-офф, поскольку уже точно не опустится ниже второго места. Австрия на данный момент имеет три очка, а Иордания и Алжир, которые пока остаются без набранных баллов, проведут очный матч утром.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, второй тур

Аргентина – Австрия 2:0

Голы: Месси, 38, 90+5

Аргентина: Мартинес, Медина (Тальяфико 82), Молина, Мартинес, Ромеро (Отаменди 57), Альмада (Альварес 64), де Поль (Паредес 82), Фернандес, Мак Аллистер, Мартинес (Гонсалес 65), Месси

Австрия: Шлагер, Пош (Прасс 68), Алаба (Фридль 67), Данцо, Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Шмид (Виммер 78), Ваннер (Арнаутович 68), Грегорич (Чуквуемека 85)

Предупреждения: Медина, Паредес – Пош, Лаймер

Видео: MEGOGO