Александр Сукманский

Новости перед матчем

Возвращение к элитному европейскому футболу находится в пределах досягаемости Манчестер Юнайтед. Благодаря победе 1:0 над Челси на прошлой неделе, им теперь нужно максимум шесть очков, чтобы гарантировать себе место в топ-5 Английской Премьер-лиги. Такой резкий поворот в судьбе команды вывел Майкла Каррика на позицию главного фаворита на сохранение поста на Олд Траффорд и после лета. Поэтому он нацелен на мощное завершение сезона, чтобы еще больше укрепить свои шансы. Он точно не может позволить себе повторение поражения 1:2, которое «красные дьяволы» потерпели в последнем домашнем матче против Лидса – результат, из-за которого Юнайтед рискует впервые с мая потерпеть два домашних поражения в лиге подряд.

Брентфорд не знает побед с февраля! Пять подряд ничьих в чемпионате существенно подрывают его собственные усилия по квалификации в Европу. Это совместно самая длинная серия ничьих среди клубов АПЛ с 2009 года. Поскольку в ни одной из этих ничьих «пчелы» не проигрывали по ходу матча, они, возможно, чувствуют, что упустили возможности подняться в таблице. Команда Кита Эндрюса перед этим туром отстает лишь на два очка от топ-6, поэтому надежда еще жива. Они должны отправиться на север с оптимизмом, так как за последние 11 выездных официальных матчей их побеждали лишь раз в пределах 90 минут (7 побед, 3 ничьи).

История личных встреч

Брентфорд преследует лишь свой второй в истории «дубль» побед над Юнайтед (и первый с сезона 1936/37) после победы 3:1 в сентябрьском матче на своем поле. Во всех четырех поездках на Олд Траффорд в Премьер-лиге они проигрывали, хотя последние три поражения были с разницей в один гол.

Горячие статистические факты и серии

Манчестер Юнайтед забивал в 21 матче Премьер-лиги подряд – это лучшая подобная серия в эпоху после сэра Алекса Фергюсона.

Лишь две худшие команды Премьер-лиги этого сезона имеют меньше «сухих» матчей, чем Юнайтед (у них всего 6 клиншитов).

Результат первого тайма совпадал с финальным результатом в 26 из 33 матчей Брентфорд в лиге этого сезона.

В пяти выездных матчах чемпионата против команд, которые перед этим туром находятся выше их в таблице, Брентфорд забил лишь дважды (1 победа, 1 ничья, 3 поражения).

Ключевые игроки и отсутствующие футболисты

Бруну Фернандеш участвовал в голе в шести последних матчах Юнайтед подряд (2 гола, 6 ассистов). Его ассист в игре с Челси довел количество ассистов в Премьер-лиге этого сезона до 18 – лишь на два меньше рекордного показателя за всю историю в одном чемпионате. Последние два гола Данго Уаттари за Брентфорд стали решающими в выездных победах, и все пять матчей, в которых он забивал за клуб, закончились победой.

Лени Йоро и Патрик Доргу близки к возвращению в Юнайтед, но Лисандро Мартинес дисквалифицирован.Джордан Хендерсон пропустил два последних матча Брентфорда.

Прогноз

Обе команды должны забить. Это всегда выглядит привлекательно в матчах с участием Манчестер Юнайтед, и это подтверждается сильной последней выездной записью Брентфорда.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.