Павел Василенко

Манчестер Юнайтед, независимо от текущей формы, остается грандом европейского футбола. Этим вечером команда с «Олд Траффорд» это доказала, совершив невероятный камбек на «Эмирейтс» и победив действующего лидера АПЛ Арсенал со счетом 3:2.

Арсенал сохранил первое место, однако его преимущество над Манчестер Сити сократилось до четырёх очков, а Астон Вилла всё ещё остаётся в игре. Поражение именно от принципиального соперника стало для лондонцев особенно тяжёлым.

Хозяева выглядели разрозненными и безыдейными, особенно в обороне, чем Манчестер Юнайтед беспощадно воспользовался. После сейва голкипера гостей на 18-й минуте Арсенал вышел вперёд благодаря автоголу Лисандро Мартинеса. Казалось, это лишь начало доминирования лидера, но всё пошло не по сценарию.

Мбемо сравнял счет после грубой ошибки защиты, а в начале второго тайма Доргу воспользовался неточным пасом Раи и вывел гостей вперёд. Лондонцы долго искали спасение и сравняли счёт лишь на 84-й минуте усилиями Мерино. Да финальное слово осталось за Манчестер Юнайтед: на 87-й минуте Кунья забил феноменальный мяч и принёс гостям самую крупную победу сезона.

АПЛ, 23-й тур

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голы: Мартинес, 29 (автогол), Мерино, 84 – Мбемо, 37, Доргу, 51, Кунья, 87.