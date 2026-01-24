Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от поединка против Манчестер Юнайтед в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги, который состоится на стадионе Эмирейтс.

Они настолько хороши во многих аспектах игры, что очевидно: когда у команды есть пространство для рывков и определённые игроки, способные активизировать свои забеги, они становятся смертельно опасными — вы видели это несколько дней назад в Манчестере в матче с Манчестер Сити.

Но у них есть много качеств, которые могут создать вам проблемы. Кроме того, как и у любой команды, у них есть свои слабые стороны. Исторически так сложилось, что всегда существовала тесная связь между контратакой и профилем игроков, которые у них были. Как я уже сказал, Манчестер Юнайтед очень хорошо умеет использовать свободные зоны. Я не знаю точных статистических данных, но, безусловно, они одни из лучших в этом компоненте, — передает слова Артеты ESPN.