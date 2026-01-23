Каррик: «Матч с Арсеналом станет серьёзным испытанием»
Тренер Манчестер Юнайтед признал силу лондонского клуба перед матчем 23 тура АПЛ
около 19 часов назад
В воскресенье Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Арсенала в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Накануне поединка главный тренер красных дьяволов Майкл Каррик поделился ожиданиями от будущего противостояния.
Мы с нетерпением ждем этого матча, ведь это действительно серьезный вызов. У Арсенала очень сильная команда с многими мощными сторонами в игре. Они не случайно находятся так высоко в турнирной таблице, и мы это прекрасно понимаем. В то же время мы находимся в хорошем состоянии и готовимся к матчу с желанием действовать энергично, с энтузиазмом и позитивным настроением, – приводит слова Каррика пресс-служба МЮ.
Встреча между Арсеналом и Манчестер Юнайтед состоится 25 января в Лондоне. Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени.
