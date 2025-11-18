Манчестер Юнайтед объявил о сроках отсутствия звездного форварда
Футболист проходит курс восстановления
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Словенский нападающий Манчестер Юнайтед Беньямин Шешко выбыл из игры на месяц из-за травмы колена. Об этом сообщает клубная пресс-служба
Форвард Манчестер Юнайтед получил травму десять дней назад в матче Английской Премьер-лиги против Тоттенхэма.
Таким образом, словенец пропустит предстоящие матчи манкунианцев против Эвертона (24 ноября) и Кристал Пэлас (30 ноября).
Шешко перешел в Манчестер Юнайтед в августе этого года. За «красных дьяволов» форвард провел 12 матчей, записав в свой актив два гола и ассист.
Манчестер Юнайтед занимает седьмое место в таблице АПЛ, набрав 18 очков.
Поделиться