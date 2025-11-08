Рома планирует укрепить атакующую линию и проявляет интерес к форварду Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе. Римский клуб не против был бы включить в сделку Артема Довбика, однако английский клуб не рассматривает такой обмен.

«Одно из обсуждаемых имен – это Зиркзе. Это было бы невероятным усилением. Гасперини он очень нравится, Рома старается приобрести его за низкую цену. Манчестер не хочет Довбика, поэтому обмена не будет. Ждем...», – сказал журналист Энрико Камелио в эфире Radio Radio Lo Sport.

28-летний Довбик в сезоне 2025/26 провел за Рому 13 матчей, проведя на поле 522 минуты, забил два гола и сделал два результативные передачи.

Ранее футболист Ромы отметил Довбика после победы над Рейнджерс.