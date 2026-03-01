Манчестер Юнайтед, самая результативная команда АПЛ в последнее время, примет Кристал Пэлас, который «перезагрузился» и имеет сильную историю выступлений на «Олд Траффорд».

Форма команд и новости перед матчем

Манчестер Юнайтед продолжает революцию Майкла Каррика: победа 1:0 над Эвертоном на прошлой неделе стала пятой в шести матчах лиги без поражений с Рождества (6 побед, 4 ничьи) – лучший показатель в лиге за этот период (22 очка). Каррик не проиграл в двух своих каденциях (7 побед, 2 ничьи) и может стать первым тренером Юнайтед с 1971 года, который выиграет первые пять домашних матчей. Дома команда набрала 27 очков в последних 12 матчах лиги (8 побед, 3 ничьи, 1 поражение) – на 16 больше, чем в предыдущих 13 домашних играх.

Кристал Пэлас под руководством Оливера Гласнера оправился от зимнего спада: только одно поражение в последних шести матчах во всех турнирах (3 победы, 2 ничьи). В четверг они прошли Зриньски 2:0 в Лиге конференций и вышли в 1/8 финала. В чемпионате они находятся в середине таблицы – одинаковое расстояние до топ-5 и зоны вылета. Однако против команд из топ-6 на выезде они выиграли только 2 из 26 последних матчей лиги (8 ничьих, 16 поражений).

История противостояний

После победы 2:1 в обратном матче Юнайтед стремится сделать первый дубль против Пэлас с сезона 2017/18. «Орлы» выиграли два подряд выездных матча в чемпионате на «Олд Траффорд» и могут стать второй лондонской командой, которая выиграет три подряд выездные встречи против Юнайтед.

Горячая статистика и тренды

Матчи Юнайтед имеют самый высокий средний показатель голов во втором тайме в лиге этого сезона – 1,96.

Юнайтед проиграл только один из восьми домашних матчей лиги, где вёл на перерыве (1 ничья).

Пэлас забил ровно один гол в каждом из пяти последних выездных матчей.

Ни один выездной матч Пэлас против топ-6 этого сезона не имел голов обеих команд (1 победа, 1 ничья, 1 поражение).

Ключевые игроки и потери

Бенджамин Шешко делает все возможное, чтобы закрепиться в основе Юнайтед: три гола, что меняли результат, в последних четырех матчах. Дин Хендерсон прекрасно играет против бывшей команды – три «сухих» матча в четырех личных встречах в лиге (лучший показатель среди вратарей против Юнайтед).

У Юнайтед под вопросом участие Лисандро Мартинеса и Мэйсона Маунта. У «Пэлас» отсутствует Жан-Филипп Матета.

Прогноз

Учитывая европейские обязательства Пэлас и их выездную неудачу против топ-команд, победа Юнайтед с обеими командами, забивают, выглядит перспективным вариантом.

