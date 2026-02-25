У Манчестер Юнайтед по-разному оценивают стиль работы Каррика и Аморима
Игроки отмечают открытость нынешнего наставника
Футболисты Манчестер Юнайтед по-разному воспринимают подход тренерского штаба к работе с командой. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, игроки считают Майкла Каррика более открытым и общительным по сравнению с Рубеном Аморимом. Нынешний наставник активно взаимодействует с футболистами и уделяет значительное внимание личному общению.
В частности, отмечается, что Каррик регулярно разговаривает с игроками сразу после матчей. Ранее подобная практика в клубе почти не применялась.
В то же время Аморим, по оценкам футболистов, казался команде более отстраненным в общении.
Свой следующий матч Манчестер Юнайтед проведет против Кристал Пэлас в воскресенье, 2 марта.
