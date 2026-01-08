Сергей Разумовский

Манчестер Юнайтед не смог одержать победу в выездном матче 21-го тура АПЛ против Бернли. Встреча завершилась результативной ничьей 2:2. Бернли ответил на дубль Беньямина Шешко автоголом Гевена, а еще один гол в матче записал на свой счет Энтони.

Этот поединок одновременно подчеркнул затяжную оборонную проблему Манчестер Юнайтед на выезде. Команда пропускает уже в 16 подряд гостевых матчах АПЛ, и за этот отрезок соперники манкунианцев отметились 30 раз.

В последний раз серия с пропущенными мячами в гостях продолжалась дольше еще в конце 1970-х. С сентября 1977 года до апреля 1978-го Юнайтед пропускал в 17 выездных играх чемпионата подряд.

