Руні резко оценил работу Аморима в Манчестер Юнайтед
Легенда МЮ взял слово
16 минут назад
Вейн Руни / Фото - Плимут
Бывший футболист Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни высказался о увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера манкунианцев. Его слова приводит Би-би-си.
Я думаю, что нужно заслужить право диктовать собственные условия, особенно в Юнайтед». Например, если Пеп придет в клуб, я не думаю, что кто-то будет ставить под сомнение его выбор игроков или систему игры. Мне немного жаль Аморима, но он не Гвардиола и не Клопп. У него нет такого опыта, поэтому я не думаю, что он должен был так говорить, - объяснил Руни.
