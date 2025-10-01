Павел Василенко

Манчестер Юнайтед уже готовит список потенциальных преемников нынешнего главного тренера Рубена Аморима, и, по данным The Sun, среди них три основные фамилии. Это Оливер Гласнер, который сейчас руководит Кристал Пэлас, Андони Ираола, менеджер Борнмута, и Фабиан Гюрцеллер, который возглавляет Брайтон.

Примечательно, что все упомянутые имена – это менеджеры, которые в настоящее время возглавляют команды Английской Премьер-лиги. Таким образом, на «Олд Траффорд» считают, что потенциальному новому тренеру не потребуется длительная акклиматизация, и он сможет очень быстро взять на себя управление, чтобы улучшить результаты команды.

В субботу в Лондоне «красные дьяволы» проиграли Брентфорду со счетом 1:3, что стало их третьим поражением в шести матчах АПЛ с начала сезона. Они также потерпели еще два поражения от Арсенала и Манчестер Сити, тогда как с Фулхэмом им удалось лишь сыграть вничью.

Рубен Аморим еще не выиграл два подряд матча чемпионата с момента своего назначения в начале ноября прошлого года, а форма команды более чем ужасная: португалец набрал всего 32 очка в 35 играх под его руководством.