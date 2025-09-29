В матче шестого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел выездное поражение от Брентфорда со счетом 1:3. После шести сыгранных встреч команда имеет лишь 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

С каждым новым туром в прессе усиливаются разговоры о возможной отставке Рубена Аморима с поста главного тренера, однако сам наставник утверждает, что подобные разговоры его не волнуют.

«Я никогда не волнуюсь о своей работе — я не такой человек. Это не моё решение. Я буду делать всё возможное каждую минуту, которую здесь нахожусь», — сказал Аморим в эфире BBC.

Перед поединком специалист отмечал, что у него есть план на игру против Брентфорда, но предсказать, как он сработает на практике, не берется.