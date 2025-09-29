Журналист talkSPORT Анил Кандола уверен, что Рубен Аморим потеряет работу в ноябре, так как руководство Манчестер Юнайтед ждет завершения первого года контракта, чтобы снизить расходы на компенсацию.



Неумелость на высшем уровне. Очевидно, к чему это ведет. Вместо того чтобы действовать как уважаемый клуб, они выжидают, чтобы ситуация меньше ударила по их карманам. Назовите хоть один клуб, который поступает так же. Управление этим большим клубом просто отвратительно. Никогда еще не было такого падения, и это страшно видеть, – подчеркнул Кандола в своих социальных сетях.

Португалец возглавил Юнайтед в ноябре 2024 года после отставки Эрика тен Хага. За почти год работы команда завершила прошлый сезон на 15-м месте АПЛ — худшем в истории клуба. После шести туров нового чемпионата манкунианцы идут 14-ми с семью очками и готовятся к матчу 4 октября против Сандерленда.

По данным talkSPORT, совладелец клуба сэр Джим Ретклифф уже общался с Гаретом Саутгейтом о возможном сотрудничестве. Английский специалист рассматривается как главный кандидат на замену Аморима. Хотя тренер ранее заявлял, что может уйти без компенсации, его отставка сейчас оценивается примерно в 12 миллионов фунтов.

