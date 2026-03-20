Александр Сукманський

Манчестер Юнайтед намерен закрепиться в первой тройке Английской Премьер-лиги, однако в ближайшем матче команду ждет серьезное испытание в виде Борнмута, который имеет самую длинную действующую беспроигрышную серию в чемпионате.

Борнмут не проигрывает уже десять матчей подряд в лиге, одержав четыре победы и шесть раз сыграв в ничью. При этом команда последние четыре встречи завершила в ничью, причем три из них – без забитых мячей. Главный тренер Андони Ираола признал, что его команда испытывает проблемы в атаке после нулевой ничьи с Бернли. Несмотря на это, отставание от топ-6 составляет всего семь очков.

На своем поле Борнмут не проигрывает пять матчей подряд, однако последние три домашние встречи завершились в ничью – это самая длинная серия ничейных результатов на собственном поле в истории клуба в АПЛ.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, после первого поражения под руководством Майкла Керрика быстро реабилитировался, обыграв Астон Виллу со счетом 3:1. Это позволило команде создать отрыв в пять очков от Ливерпуля, который идет пятым.

Поскольку конкуренты продолжают борьбу сразу в нескольких турнирах, Манчестер Юнайтед сосредоточен исключительно на чемпионате, что играет ему на руку. Этот матч станет для команды последним на ближайшие три недели.

В выездных матчах Юнайтед проиграл лишь дважды в последних 12 поединках, одержав пять побед и пять раз сыграв в ничью. При этом команда не слишком уверенно выступает в выездных встречах, которые проходят в пятницу – лишь две победы в шести таких матчах.

В очных противостояниях Борнмут сейчас имеет самую длинную беспроигрышную серию против Манчестер Юнайтед – пять матчей, однако дома команда выиграла лишь одну из последних семи игр против этого соперника.

Среди интересных статистических фактов – три победы Борнмута в четырех матчах АПЛ, которые проходили в пятницу, а также то, что команда не смогла выиграть семь из 13 матчей, в которых открывала счет. Манчестер Юнайтед забил лишь восемь из 24 выездных голов до перерыва, но при этом нанес больше всего ударов в лиге – 353.

Среди игроков стоит отметить Маркуса Тавернье, который принял участие в четырех голах в трех матчах против Манчестер Юнайтед. В составе гостей результативностью выделяется Каземиро, который уже забил семь мячей в чемпионате.

Борнмут не сможет рассчитывать на ЛьюисаКука, который пропустил последние четыре матча. В Манчестер Юнайтед ожидают возвращения Лисандро Мартинеса после травмы.

Матчи с участием Манчестер Юнайтед в этом сезоне результативные – в них было забито всего 95 мячей, что является самым высоким показателем в лиге.

