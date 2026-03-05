Ньюкасл в меньшинстве нанёс Каррику первое поражение у руля Манчестер Юнайтед
Судьба матча решилась в добавленное время
около 2 часов назад
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед / Фото - Yahoo
Ньюкасл Юнайтед в сумасшедшем матче 29-го тура английской Премьер-лиги одолел Манчестер Юнайтед со счетом 2:1.
Команда Эдди Хау почти весь второй тайм играла в меньшинстве, но сумела вырвать победу и нанести Майклу Каррику первое поражение во главе манкунианцев.
АПЛ. 29-й тур
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Гордон, 45+4 (пен), Осула, 90 – Каземиро, 45+9
Таким образом, Ньюкасл Юнайтед добился крайне важной победы, прервав серию неудач дома в АПЛ из трех матчей, тогда как Манчестер Юнайтед впервые проиграл под руководством Каррика (серия продолжалась на протяжении 7 побед и 1 ничьи).
Напоминаем, хет-трик Жоау Педро принес Челси разгромную победу над Астон Виллой.