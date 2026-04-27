Сергей Разумовский

В 31-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле одержал победу над Брентфордом. Хозяева вели с преимуществом в два мяча, а в конце встречи Йенсен красивым ударом сократил отставание, однако на больше гостям уже не хватило времени.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Несмотря на поражение своей команды, хавбек продемонстрировал довольно качественную индивидуальную статистику и получил оценку 7.2.

Ярмолюк отдал 59 точных передач из 64, что составило 92% точности, в частности две передачи в штрафную площадь соперника. Также украинец успешно выполнил 4 обводки из 10 попыток, выиграл 2 верховых единоборства, совершил 89 касаний мяча, а в обороне записал на свой счет два перехвата и три выноса.

После этой победы Манчестер Юнайтед набрал 61 очко и укрепил свои позиции в тройке лидеров чемпионата. Брентфорд, в свою очередь, остался с 48 баллами и делит места с восьмого по десятое вместе с Челси и Фулхэмом.

АПЛ, 31-й тур

Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1

Голы: Каземиро, 11, Шешко, 43 – Йенсен, 87

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Далот, Магуайр, Хевен, Шоу (Йоро 73), Каземиро, Мейну, Мбемо (Маунт 74), Фернандеш, Диалло (Мазрауи 46), Шешко (Зиркзе 88)

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Йенсен, Уаттара, Дамсгор, Шаде (Нельсон 73), Тьяго

Предупреждения: Шоу, 6, Зиркзе, 90+2 – ван ден Берг, 40, Уаттара, 71, Тьяго, 76, Коллинз, 90+6