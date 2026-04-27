Нападающий Ливерпуля Александер Исак прокомментировал победу над Кристал Пэлэс (3:1) в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Цитирует форварда официальный сайт Ливерпуля.

Шведский форвард отметил сложность противостояния с орлами, которые уже 30 апреля станут соперниками донецкого Шахтера в первом матче полуфинала Лиги конференций.

Кристал Пэлас — хороший соперник, матчи с ними никогда не бывают простыми. Думаю, мы хорошо себя проявили в большинстве моментов, возможно, в конце не стоило так нервничать. Неплохо сыграли, замечательно, что удалось забить третий гол.

Кристал Пэлас — одна из самых непримиримых команд, с которой тяжело забивать и создавать моменты. Думаю, мы показали, что у нас есть потенциал — просто нужно сохранить эту форму.