Предупреждение для Шахтера. Нападающий Ливерпуля рассказал, что ждет шахтеров в игре с Кристал Пэлас
Александер Исак отметил, что с орлами матчи не бывают простыми
35 минут назад
Нападающий Ливерпуля Александер Исак прокомментировал победу над Кристал Пэлэс (3:1) в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Цитирует форварда официальный сайт Ливерпуля.
Шведский форвард отметил сложность противостояния с орлами, которые уже 30 апреля станут соперниками донецкого Шахтера в первом матче полуфинала Лиги конференций.
Кристал Пэлас — хороший соперник, матчи с ними никогда не бывают простыми. Думаю, мы хорошо себя проявили в большинстве моментов, возможно, в конце не стоило так нервничать. Неплохо сыграли, замечательно, что удалось забить третий гол.
Кристал Пэлас — одна из самых непримиримых команд, с которой тяжело забивать и создавать моменты. Думаю, мы показали, что у нас есть потенциал — просто нужно сохранить эту форму.
