Павел Василенко

Как сообщает Reuters, футболист Аль-Ахли Рияд Марез сыграет свой последний международный матч на чемпионате мира в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. 34-летний вингер забил гол и отдал еще две результативные передачи в победе Алжира над Сомали со счетом 3:0, что квалифицировало команду на Мундиаль 2026 года.

«Это будет мой последний чемпионат мира. Я не Роналду. Я снова отдам все возможное, чтобы сделать этот турнир лучшим», – сказал он алжирским СМИ.

Марез, которому в феврале исполнится 35 лет, забил 33 гола в 106 матчах за сборную Алжира.