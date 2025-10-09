Павел Василенко

Алжир стал четвертой африканской страной, которая квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года, обеспечив себе место на турнире благодаря победе над Сомали со счётом 3:0. Алжирцы возглавляют группу G африканской квалификации, квалифицировавшись на турнир впервые с 2014 года.

Они присоединились к соседним странам Тунису, Марокко и Египту, обеспечив себе место в расширенном турнире с 48 командами в следующем году, который пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике.

Это будет их пятое участие в чемпионате мира. Алжирцы лишь один раз вышли из группового этапа в плей-офф. В 2014 году они проиграли Германии в 1/8 финала.

Всего девять африканских команд квалифицируются на чемпионат мира. Жеребьёвка чемпионата мира состоится 5 декабря в Вашингтоне.