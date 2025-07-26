Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился мнением о том, какие украинские клубы, по его мнению, смогут пробиться на следующий этап еврокубковых соревнований. Цитирует опытного специалиста Sport.ua.

«Думаю, що киевские динамовцы, которые свой победный матч в квалификации Лиги чемпионов проводили несколько ранее на Мальте, и Шахтер продолжат борьбу за попадание в основную группу.

Полесье просто обязано пройти дальше, иначе - позор. Худшие шансы у Александрии, так как придется играть в Белграде, где Партизан отличается непреклонностью. Хотя в составе "горожан" есть игроки, которые способны прыгнуть выше головы и помочь своей команде добиться нужного результата».