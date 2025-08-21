Украинский тренер Мирон Маркевич в интервью сайту «Украинский футбол» высказался относительно противостояния житомирского Полесья с итальянской Фиорентиной в отборе Лиги конференций.

«Есть ли хоть какие-то надежды на успех Полесья? Ну а почему бы и нет. Понятно, что Фиорентина — это не Пакш, но нужно выходить и играть, показывать характер.

Тем более у нас чемпионат уже начался, Полесье в тонусе, а Фиорентина официальных матчей еще не проводила. Конечно, Полесью будет непросто, но будем надеяться, что все будет хорошо.

Во-первых, должна быть полная самодача, не делать ошибок в обороне, как это было раньше, и искать свои моменты. Полесью нужно построить игру на контратаках, но глубоко не садиться. Другого варианта я не вижу».