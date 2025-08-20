Завтра, 21 августа, Полесье в рамках квалификации Лиги конференций встретится с Фиорентиной, которая является явным фаворитом предстоящего матча, а стартовый свисток прозвучит в 21.00.

Тренер житомирской команды Руслан Ротань поделился своим видением этого противостояния.

«Полесье находится лишь в начале своего пути, поэтому перепады в результатах – это нормально. Положительные результаты действительно чередуются с негативными, но мы видим этот позитив. Хочется быть стабильнее, но всё не может быть идеальным. Фиорентина – прекрасная проверка для Полесья. Больше всего волнует вопрос восстановления, потому что игры через два дня на третий. Но мы рады, что у нас два матча с Фиорентиной, таким соперником.

Тренер Фиорентины? Стефано Пиоли – один из лучших наставников Италии и мира. Я, как молодой тренер, наблюдаю за его работой. Это отличный экзамен для меня. Мне нравится итальянский футбол и итальянский чемпионат. Я помню матчи против Фиорентины и Наполи, когда был игроком, это хорошие воспоминания.

Если не ошибаюсь, Фиорентина дважды за два года была в финалах еврокубков. Вы мечтаете выиграть трофей Лиги конференций, а мы мечтаем пройти Фиорентину. Мы хотим выйти в группу, это наш первый этап. На бумаге мы, конечно, уступаем Фиорентине, но мы хотим быть на уровне Фиорентины, прогрессировать до их уровня», – цитирует Ротаня пресс-служба Полесья.