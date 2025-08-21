Полесье – Фиорентина. Где смотреть трансляцию матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
Матч пройдет в Словакии
около 1 часа назад
Фото - ФК Полесье
Сегодня Полесье сыграет с итальянской Фиорентиной. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций состоится на стадионе «Futbal Tatran Aréna» (вмещает 6 500 зрителей) в словацком городе Пряшев. Начало поединка в 21:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Полесье – Фиорентина
В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.
Команда, которая проиграет противостояние по сумме двух игр, покинет еврокубки.
