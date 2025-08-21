Павел Василенко

Сегодня Полесье сыграет с итальянской Фиорентиной. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций состоится на стадионе «Futbal Tatran Aréna» (вмещает 6 500 зрителей) в словацком городе Пряшев. Начало поединка в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Полесье – Фиорентина

В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.

Команда, которая проиграет противостояние по сумме двух игр, покинет еврокубки.