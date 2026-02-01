Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в интервью сайту «Украинский футбол» вспомнил период своей работы во главе Анжи.

«Был, как говорится, на нулях после работы с Петром Дыминским в Карпатах. А дома нужно было делать ремонт. Анжи сначала обращалось к Фоменко, но тот отказался, и они приехали ко мне. Их владелец желал только тренера-украинца. Аргументы были понятными: если в Карпатах я зарабатывал 1500 долларов в месяц, то здесь мне предложили сразу 60 тысяч. Просто из портфеля достали деньги.

Но не мог даже догадаться, куда попаду! Даже тренировочного поля не было. Только центральное, которое давали трижды в неделю. Ну и местная специфика, конечно: без автоматчиков в город не выходил. Жили в каком-то санатории, который тщательно охранялся. Ранее в Каспийске произошел теракт — ощущалось его эхо. В итоге прошло три месяца, еще и отец дома заболел — и я ушел».