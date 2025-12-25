Бывший тренер Карпат Олег Дулуб назвал львовян в числе наибольших разочарований первой части сезона УПЛ.

Во-первых, Александрия, во-вторых – Карпаты. Прежде всего, это потеря руководящего состава – тренерского штаба, который ушел в Полесье. Сначала Александрия омолаживала состав, потом поняли, что надо возвращаться в футбол, пригласили опытных игроков, которые обеспечили результат, но потом ушли.

Была большая потеря квалифицированных кадров. Пригласили легионеров неплохого уровня, но уровень управления этими игроками оставляет желать лучшего. Даже есть несоответствие тренерской лицензии.

А что касается Карпат, то лучше, чем сказал Мирон Богданович [Маркевич, – прим.], уже и не скажешь. Там все разложено по полочкам. Это человек, для которого Карпаты – легендарная история. Он приводил их к медалям, создавал новые Карпаты. Для него этот клуб – как родной дом.

Среди разочарований также отмечу Верес. Учитывая работу Шандрука в прошлом году, пребывание на 11-м месте в трех очках от переходных матчей – это не то, что ожидалось, – заявил Дулуб в интервью «Украинскому футболу».