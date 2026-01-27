Бывший тренер Днепра, Металлиста, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич высказался о намерении вингера Динамо Андрея Ярмоленко завершить карьеру после этого сезона, а также оценил его возможные перспективы на должности спортивного директора киевского клуба.

Ярмоленко много дал Динамо и футболу в целом, но это судьба каждого футболиста, что рано или поздно придется завершить карьеру. Я думаю, что это правильное решение.

Это интересная работа и, наверное, он готовился или готовится к этому. Ярмоленко был классным футболистом и ему легче будет искать действительно достойных игроков для киевского Динамо, – сказал Маркевич в комментарии «Футбол 24».