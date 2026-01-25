Известный тренер и эксперт Йожеф Сабо в интервью Футбол 24 поделился мнением о ветеране киевского Динамо Андрее Ярмоленко.

По мнению специалиста, в этом сезоне вингер не демонстрирует своих сильных сторон, а также вспомнил конфликт игрока с экстренером Динамо Александром Шовковским.

Сабо уверен, что Ярмоленко пора завершить карьеру и поставить точку в выступлениях на профессиональном уровне.

«У него не идет игра, а также он не мог найти общий язык с Александром Шовковским, поэтому нужно поставить точку и завершить карьеру», – сказал Сабо.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 20 матчей за клуб и забил четыре гола.

Ранее Ярмоленко прокомментировал вопрос о возможном продолжении выступлений за сборную Украины.