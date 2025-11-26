Маркевич спрогнозировал результат матча Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер
Эксперт уверен в победе украинской команды
около 2 часов назад
Фото - ФК Шахтёр
Бывший тренер Днепра, Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич в интервью сайту «Украинский футбол» поделился мнением о результате матча между Шемрок Роверс и Шахтером.
«Что касается прогноза на игру с Шемрок Роверс, то, по моему мнению, Шахтер победит с разницей в два гола.
Донецкая команда должна побеждать. С мотивацией у игроков Шахтера должно быть все в порядке, ведь три очка практически гарантируют им выход в плей-офф Лиги конференций».
Матч четвертого тура основного этапа Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер состоится 27 ноября в Дублине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.