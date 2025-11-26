Бывший тренер Днепра, Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич в интервью сайту «Украинский футбол» поделился мнением о результате матча между Шемрок Роверс и Шахтером.

«Что касается прогноза на игру с Шемрок Роверс, то, по моему мнению, Шахтер победит с разницей в два гола.

Донецкая команда должна побеждать. С мотивацией у игроков Шахтера должно быть все в порядке, ведь три очка практически гарантируют им выход в плей-офф Лиги конференций».