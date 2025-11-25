УЕФА назначил арбитра на матч Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер
Поединок пройдет в четверг
около 3 часов назад
Фото - Getty Images
Главным арбитром матча четвертого тура основного этапа Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер будет словак Филип Глова. Об этом проинформировала пресс-служба УЕФА.
Ассистентами Гловы будут его соотечественники Даниэль Полацек и Петер Беднар, четвертым рефери – Балинт Кишш.
За видеоповтор будет отвечать польская бригада. Главным на VAR назначен Петр Ласик, помощником – Лукаш Кужма.
Поединок Шемрок Роверс – Шахтер состоится в четверг, 27 ноября. Начало игры в Дублине в 22:00 по киевскому времени.