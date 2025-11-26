В 13-м туре Шахтер уверенно разобрался с Оболонью в Киеве, оформив победу 6:0 и увеличив свой общий счет голов в истории высшего дивизиона до отметки 2167. Динамо же в гостях уступило Колосу - единственный забитый мяч не спас команду от поражения 1:2.

После этого тура на счету киевлян 2165 голов, и впервые за много лет столичный клуб уступил первую позицию в исторических гонках результативности. Третьим с большим отставанием идет Днепр, который завершил выступления в УПЛ после сезона 2016/17, забив 1127 голов.

Другим участникам чемпионата пока не удалось преодолеть рубеж в тысячу забитых мячей. Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, имея 30 очков после 13 игр. В следующем туре, 1 декабря в 18:00, донецкая команда дома встретится с криворожским Кривбассом.

Ранее стало известно, какой арбитр будет работать на матче Шемрок Роверс – Шахтер.