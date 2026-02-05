Полузащитник Манчестер Сити Омар Мармуш прокомментировал победу над Ньюкасл Юнайтед в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Горожане одержали победу 3:1 и вышли в финал турнира, а Мармуш оформил дубль.

Конечно, считаю, что первый гол был очень удачным. Но в предыдущем эпизоде я обманул защитника, сыграл в «стенку», мое касание мяча было не лучшим, но в итоге мяч залетел в ворота. Старался постоянно совершать рывки и оказываться в нужном месте. Очень рад забить два гола и помочь команде выйти в финал. Хотел сегодня сделать хет-трик, но очень рад забить два гола. Это вселяет в нас, во всю команду, уверенность в победе.

Мы показали очень хороший настрой и были очень сплоченной командой. С первой минуты мы были сосредоточены на своей задаче, думаю, мы продемонстрировали наш настрой и страсть в этой игре. Очень рады выйти в финал, — приводит слова Мармуша официальный сайт Манчестер Сити.