Марсель позволил ПСЖ вернуть себе лидерство
Провансальцы потеряли очки
около 23 часов назад
ОМ в рамках 14-го тура Лиги 1 дома принимал Тулузу. Матч в Марселе завершился со счетом 2:2.
Команда Роберто Де Дзерби смогла отреагировать на быстрый пропущенный гол камбеком, но этого оказалось недостаточно, чтобы набрать 3 очка на своем поле.
В компенсированное время второго тайма Тулуза смогла сравнять счет, отобрав очки у одного из лидеров первенства.
Промах Марселя стоил потери лидерства в Лиге 1, позволив ПСЖ себя обогнать.
Лига 1. 14 тур
Марсель – Тулуза 2:2
Голы: Пайшао, 66, Хёйбьерг, 74 - Эмерсонн, 14, Идальго, 90+2
