Сергей Разумовский

Завершились последние матчи субботы, 1 ноября, в 11-м туре французской Лиги 1.

Париж минимально обыграл Монако на выезде. Решающий мяч после перерыва забил Саймон, после чего гости сосредоточились на игре по счету и уверенно удержали преимущество до финального свистка.

Марсель с аналогичным счетом обыграл Осер благодаря точному удару Эйнджела Гомеса на 30-й минуте. После перерыва игра обострилась, но не в голевом плане: Олимпик остался вдесятером после удаления Улиссеса Гарсии на 65-й минуте, а уже в компенсированное время вторую жёлтую карточку получил Диоманде. Но счёт не изменился.

Марсель набрал 22 очка и приблизился к ПСЖ (24) в турнирной таблице. Монако (20) уже отстаёт.

Лига 1, 11-й тур

Монако – Париж 0:1

Гол: Саймон, 53

Осер – Марсель 0:1

Гол: Эйнджел Гомес, 30

Удаления: Диоманде, 90+3 – Улиссес Гарсия, 65