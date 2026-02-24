Матч Кривбасс – Заря не состоится в Кривом Роге
Криворожский клуб сделал заявление
около 3 часов назад
Фото - ФК Полесье
Кривбасс принял решение перенести матч 18-го тура УПЛ с Зарей в Коваливку.
«В связи со сложными погодными условиями в Кривом Роге существует риск, что газон стадиона «Горняк» в день матча 18-го тура УПЛ 1 марта не будет соответствовать регламентным нормам.
Учитывая советы агрономов и прогноз погоды, было принято решение о переносе матча Кривбасс – Заря в Коваливку Киевской области на стадион «Колос». Дата и время проведения игры остаются неизменными», – говорится в сообщении пресс-службы Кривбасса.
Поединок Кривбасс – Заря пройдет в воскресенье, 1 марта, и начнется в 13:00.