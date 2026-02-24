Кривбасс принял решение перенести матч 18-го тура УПЛ с Зарей в Коваливку.

«В связи со сложными погодными условиями в Кривом Роге существует риск, что газон стадиона «Горняк» в день матча 18-го тура УПЛ 1 марта не будет соответствовать регламентным нормам.

Учитывая советы агрономов и прогноз погоды, было принято решение о переносе матча Кривбасс – Заря в Коваливку Киевской области на стадион «Колос». Дата и время проведения игры остаются неизменными», – говорится в сообщении пресс-службы Кривбасса.