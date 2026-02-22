Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен подвел итоги матча 17 тура УПЛ против Металлиста 1925 (0:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

После сбора команда начала лучше взаимодействовать. Для нас это было самым важным - оставаться единой командой в игре и создавать свои моменты. Мы понимаем, что наша линия атаки, а также подключение полузащитников к нападающим, дают нам возможности для обострения.

У нас были моменты, чтобы забить. В обороне мы действовали достаточно агрессивно и качественно. Но в некоторых эпизодах во время атакующих действий нам стоило принимать решения быстрее - не обязательно агрессивнее, а именно быстрее: когда выполнять передачу, навес или пробивать по воротам.

Мы продолжаем работать над стандартами в атаке. У соперников они также были опасными, они имели свои моменты. Однако в обороне мы действовали стабильнее, лучше играли в верховых единоборствах - вместе с Виливальдом и Джонсом и при поддержке других игроков. Так что, думаю, они хорошо справились и дали нам чувство уверенности в защите, - сказал ван Леувен.