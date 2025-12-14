Сергей Разумовский

Матч 16-го тура испанской Ла Лиги, который должен был состояться в воскресенье, 14 декабря, с участием Леванте и Вильярреала, не был проведен в запланированный срок из-за сложных погодных условий. Поединок Ла Лиги пришлось перенести из-за прогнозируемых сильных ливней и гроз в регионе, которые могут создать опасность как для пребывания на стадионе, так и для перемещения болельщиков к арене и назад.

Испанская государственная метеорологическая служба AEMET объявила красный уровень тревоги в провинции Валенсия в связи с ожидаемыми проливными дождями и грозовой активностью. Именно этот прогноз стал ключевым фактором для принятия решения о переносе встречи Леванте – Вильярреал, которая должна была пройти 14 декабря.

Организаторы соревнований подчеркнули, что главным приоритетом является безопасность зрителей, команд, обслуживающего персонала и всех участников события, поэтому рисковать в таких условиях нецелесообразно. Новая дата проведения матча пока не определена и будет объявлена дополнительно после согласования между клубами, Ла Лигой и соответствующими службами. Вильярреал всего на одно очко отстает от второго Реала в турнирной таблице, имея матч в запасе.

Недавно матч Металлист 1925 – Верес в УПЛ не был доигран до конца из-за выхода из строя энергетического оборудования. Ровенский клуб не считает это форс-мажором и требует «справедливого решения» КДК.