Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович рассказал о ситуации с поломанными дверями на Оболонь-Арене в перерыве матча украинской Премьер-лиги против одноименной команды (3:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Моя главная задача — быть максимально сосредоточенным на игре, чтобы вовремя увидеть, что нужно изменить. Эмоции нужно контролировать. Иногда достаточно спокойного разговора, а иногда — более жесткой мотивации. Это приходит с опытом и ситуациями. В матче с Оболонью результат нас не устраивал, пришлось несколько повысить голос, все хотели победить, и команду нужно было разбудить.

Да, иногда это работает. Но не всегда. В футболе нет универсальных рецептов, нужно учитывать конкретную ситуацию.