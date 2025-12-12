Павел Василенко

В матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги киевская Оболонь на своем поле принимала харьковский Металлист 1925. Гости одержали волевую победу со счетом 3:1.

Хозяева вышли вперед на 34-й минуте – точным ударом отличился Денис Устименко. Металлист 1925 во втором тайме забил три мяча за четыре минуты – авторами голов стали Вячеслав Чурко, Питер Итодо и Кристиан Мба.

На данный момент Оболонь занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ с 17 очками, Металлист 1925 поднялся на пятую позицию, набрав 24 балла.

Отметим, что после этого матча команды ушли на зимний перерыв.

УПЛ, 16-й тур

Оболонь – Металлист 1925 – 1:3

Голы: Устименко, 34 – Чурко, 56, Итодо, 60, Мба, 90+3.