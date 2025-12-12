Металлист 1925 одержал волевую победу над Оболонью
«Пивовары» не удержали преимущество
около 1 часа назад
Фото - ФК Металлист 1925
В матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги киевская Оболонь на своем поле принимала харьковский Металлист 1925. Гости одержали волевую победу со счетом 3:1.
Хозяева вышли вперед на 34-й минуте – точным ударом отличился Денис Устименко. Металлист 1925 во втором тайме забил три мяча за четыре минуты – авторами голов стали Вячеслав Чурко, Питер Итодо и Кристиан Мба.
На данный момент Оболонь занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ с 17 очками, Металлист 1925 поднялся на пятую позицию, набрав 24 балла.
Отметим, что после этого матча команды ушли на зимний перерыв.
УПЛ, 16-й тур
Оболонь – Металлист 1925 – 1:3
Голы: Устименко, 34 – Чурко, 56, Итодо, 60, Мба, 90+3.